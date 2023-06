Kiedy mamy na granicy z Polską grupę zawodowych morderców zdolnych do wszystkiego, to trzeba się liczyć z różnymi scenariuszami - powiedział wiceszef MON Marcin Ociepa w programie "Gość Wydarzeń". Jego zdaniem uzbrojeni wagnerowcy forsujący z migrantami polską granicę to "realne niebezpieczeństwo". Tymczasem Kijów jest pewny, że PKW "Wagner" nie będzie już brał udziału w inwazji na Ukrainę.