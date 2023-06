Prośba o komentarz do usadzenia członków rządu przy stole prezydialnym padła na konferencji prasowej z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Prezes PiS bardzo krótko odniósł się do tej sprawy.

- Moje stosunki z Mateuszem Morawieckim są naprawdę dobre i takie sprawy ustalamy między sobą. Traktujemy to jako sprawy dyskretne - stwierdził.

Chwilę po publikacji zdjęć z posiedzenia, gdzie widać Kaczyńskiego i Morawieckiego siedzących obok siebie, w internecie pojawiły się komentarze polityków opozycji. "Nad-premier i premier. Tego jeszcze Polska nie widziała. Żenada i smutek" - pisała na Twitterze posłanka Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus.

P. Müller: Mogę się tylko uśmiechnąć

Do sprawy usadzenia członków rządu odniósł się w "Gościu Wydarzeń" jego rzecznik Piotr Müller. Według niego sprawa nie jest tak poważna, jak chciałyby to pokazać partie opozycyjne.

- Odpowiedź prezesa jest wystarczająca. Ze swojej strony dopowiem, widziałem wczoraj, że dla opozycji to był jeden z głównych tematów. (...) Bardzo dobrze, jeśli opozycji to przeszkadza to mnie cieszy, a nawet bawi, bo jeżeli to główny temat dla opozycji to znaczy, że żyjemy w szczęśliwych czasach - stwierdził.

Polityk stwierdził także, że przedmiotem dyskusji powinny być przede wszystkim decyzje podejmowane w trakcie tego posiedzenia m.in. podniesienie świadczenia z 500 do 800 zł.

- Oczywiście (opozycja - red.) może się tym tematem zajmować, zachęcam nawet, żeby to robili cały czas, bo wtedy Polacy zobaczą, że nie mają żadnej oferty programowej - mówił.

W trakcie dyskusji redaktor Bogdan Rymanowski próbował dopytać przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, czy prawdą jest, że to pracownicy Kancelarii Premiera zaproponowali takie ustawienie krzeseł.

- Takie rzeczy zostają u nas. Mogę się tylko uśmiechnąć i życzyć opozycji dobrego dnia - skomentował Müller.

