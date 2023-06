Jak przypominają policjanci już wstępne czynności wskazywały na to, że do eksplozji pocisku artyleryjskiego prawdopodobnie z okresu II wojny światowej doprowadził człowiek.

Wybuch pod Poznaniem. Policja zatrzymała sprawców

Oględziny miejsca wybuchu trwały kilkanaście godzin. W tym czasie kolejni policjanci już pracowali nad ustaleniem osób, które mogły do niego doprowadzić.

Radomscy funkcjonariusze dokonali zatrzymania dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę wieczorem podpalili w lesie znaleziony pocisk artyleryjski. Eksplozja odczuwalna była w zasięgu kilkuset metrów o czym zaniepokojeni mieszkańcy powiadomili służby.

Sprawcy w wieku 29 i 33 lat pochodzą z Wojsławic. W tej chwili jeden z nich jest już po przesłuchaniu i przyznał się do winy. Drugi mężczyzna, który był pod pod wpływem alkoholu, został osadzony, a czynności procesowe zostaną wykonane po jego wytrzeźwieniu.

"Jak się okazało mężczyźni znaleźli pocisk w lesie. Włożyli go do metalowego garnka, polali łatwopalną substancją i podpalili. Moment ten nagrali telefonem. Palący się pocisk zostawili, a sami poszli do domów" - rekonstruuje przebieg zdarzeń mazowiecka policja.

Dzisiaj policjanci z KMP w Radomiu zatrzymali 2 mężczyzn, którzy w niedzielę wieczorem w lesie podpalili znaleziony pocisk artyleryjski. ⚠️Eksplozja odczuwalna była w zasięgu kilkuset metrów o czym zaniepokojeni mieszkańcy powiadomili służby.https://t.co/ELZ6oNvo51 pic.twitter.com/LbDO16cLYG — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) June 27, 2023

Zgodnie z art. 171 kk za posiadanie i posługiwanie się przyrządem wybuchowym grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawą zajmowało się wojsko

Jak informowaliśmy w Polsatnews.pl eksplozja pod Radomiem zaalarmowała państwowe organy. O sprawie został poinformowany premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Według informacji rzecznika prasowego rządu Piotra Müllera - w niedzielny wieczór - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych weryfikowało, czy mogło być jakieś inne wydarzenie, np. wydarzenie związane z jakiegoś rodzaju działaniami w powietrzu.

- Natomiast takie informacje się w żaden sposób nie potwierdziły, ale zostały ponownie zweryfikowane w nocy na wszelki wypadek - wyjaśnił.

