Policja zatrzymała 17-latkę. Schowała mefederon i amfetaminę między zabawkami siostry

Policjanci z Wejherowa zatrzymali 17-latkę, w związku z posiadaniem znacznej ilości narkotyków. W jej mieszkaniu znaleziono około półtora kilograma amfetaminy i mefedronu.

Narkotyki schowane w zabawkach dziecka

- Wejherowscy kryminalni we współpracy z funkcjonariuszem Krajowej Administracji Skarbowej z Gdyni i z Lolą - psem do wykrywania narkotyków, prowadzili działania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W ich trakcie zatrzymali w Wejherowie 17-latkę - podała we wtorek rzeczniczka wejherowskiej policji asp. sztab. Anetta Potrykus.

Narkotyki były schowane w zapinanej torbie na szafce między zabawkami jej młodszej siostry.

Do przeszukania mieszkania kobiety i jej zatrzymania doszło w ubiegły piątek. Młodą kobietę doprowadzono do wejherowskiej komendy, gdzie usłyszała zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Zastosowano wobec niej areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy.

Grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności.

aas/ ac/polsatnews.pl