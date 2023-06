Równo miesiąc temu zaginął 16-letni Krzysztof Dymiński spod Ożarowa Mazowieckiego. Chłopiec najprawdopodobniej wyszedł z domu nad ranem i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. "Synu, nie poddamy się i będziemy Cię szukać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, bo bardzo Cię kochamy" - czytamy w najnowszym wpisie matki zaginionego chłopca.

Policja i rodzina od miesiąca szuka zaginionego Krzysztofa Dymińskiego spod Ożarowa Mazowieckiego. Nastolatek 27 maja wyszedl z domu nad ranem.

Zaginął 16-letni Krzysztof Dymiński. Apel matki

Krzysztof ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy. Jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk).

ZOBACZ: Zaginął 16-letni Krzysztof Dymiński z gminy Ożarów Mazowiecki. Policja prosi o pomoc

W mediach społecznościowych matka chłopca, Agnieszka, zwraca się do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o jej synu, o kontakt z nią lub policją

"Synu, nie poddamy się i będziemy Cię szukać. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, bo bardzo Cię kochamy. Ale Ty wiesz o tym, prawda? Chcę też żebyś wiedział, że jeśli masz problemy, my pomożemy Ci je rozwiązać. Nie jest istotne czego dotyczą. Wszystko załatwimy. Tym się nie martw. Najgorsze w tej chwili jest to, że nie wiemy czy żyjesz" - napisała.

Poszukiwaniami chłopca zajmuje się także fundacja ITAKA.







WIDEO: Żmija ukąsiła turystę. Mężczyzna doznał wstrząsu anafilaktycznego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ sgo/Polsatnews.pl