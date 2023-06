29-letni szympansica żyła w Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej i Chirurgii u Naczelnych. Mieszkała tam do drugiego roku życia, do momentu zamknięcia placówki w 1997 roku. Została przeniesiona do Kalifornii, gdzie była zamknięta w małej zagrodzie, trzymana z dala od świata dziennego. Schronisko, które nie spełniało norm, przestało działać w 2019 roku.

"W Kalifornii Vanilla mieszkała z garstką szympansów w klatce z siatki drucianej, bez trawy i z małą liczbą jakichkolwiek rzeczy" – powiedział dr Andrew Halloran z organizacji Save the Chimps cytowany przez New York post.

Szympansica zyskała nowy dom

Dla Vanilly i kilku innych szympansów, które przebywały w podobnych warunkach, zorganizowano transport do rezerwatu na Florydzie. Na miejscu czekał na nie 150 hektarowy wybieg. Szympansica żyje teraz z innymi zwierzętami, ma dostęp do wielkiego podwórka i w końcu pierwszy raz zobaczyła niebo.

Na sympozjum American Society od Primatologis w Reno zostało udostępnione nagranie pokazujące pierwsze kroki Vanilly w nowym miejscu. Szympansica tuli się do samca o imieniu Dwight, następnie przygląda się z radością niebu. Według New York Post zwiedzała potem swój nowy dom.



"Vanilla bardzo dobrze się zadomowiła. Kiedy nie eksploruje wyspy ze swoimi przyjaciółmi, zwykle można ją znaleźć siedzącą na szczycie trzypiętrowej platformy wspinaczkowej, obserwującą nowy dla niej świat" - przekazał Halloran. Dodał, że samica ma zabawne kontakty z alfą Dwightem, któremu często kradnie jedzenie.



Save the Chimps jest domem 226 szympansów wyrzuconych z laboratoriów, przemysłu rozrywkowego, handlu egzotycznymi zwierzętami. Wiele było przetrzymywanych w izolatkach i nigdy wcześniej nie wchodziło w interakcje z innymi szympansami.

