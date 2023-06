Ogromna asteroida pędzi w kierunku Ziemi. "Ma długość dziesięciu autobusów"

Jak podaje dailymail.co.uk powołując się na informacje NASA masywna asteroida nazwana 2013 WV44, przeleci obok Ziemi w środę około godziny 9 rano (10 czasu polskiego).

Ogromna asteroida przeleci obok Ziemi

Kosmiczna skała będzie poruszała się z prędkością ponad 26 000 mil na godzinę (42 tysięcy km na godzinę), czyli mniej więcej dziewięć razy szybciej niż prędkość dźwięku.

Asteroida jest dosyć masywna - szacuje się, że ma średnicę do 524 stóp (160 metrów), czyli więcej niż London Eye (około 120 metry) i Big Ben (około 94 metry). Dla porównania skali wielkości portal podaje też, że asteroida "jest dłuższa niż dziesięć autobusów".

Chociaż 2013 WV44 będzie w odległości 2,1 miliona mil, jest to stosunkowo blisko w kategoriach astronomicznych.

"NASA wymienia to jako jedno z nadchodzących zbliżeń w swoim internetowym trackerze, który kompiluje nadchodzące obiekty, które są coraz bliżej Ziemi" - informuje dailymail.co.uk.

Czy asteroida jest niebezpieczna?

Obiekt, który niebawem przeleci obok naszej planety należy do kategorii "NEO". Zaliczają się do niej komety i asteroidy, które zostały wyrzucone przez przyciąganie grawitacyjne pobliskich planet na orbity, co pozwala im wejść w sąsiedztwo Ziemi.

Asteroida jest definiowana jako "potencjalnie niebezpieczna", jeśli znajduje się w odległości 0,05 jednostki astronomicznej (4,65 miliona mil) od Ziemi i ma średnicę większą niż 459 stóp (140 metrów).

Tych kryteriów nie spełnia 2013 WV44. Jednak wciąż może dostać się w orbitę Ziemi. Do tej kwestii odniósł się na Twitterze japoński astronom Atsuo Asami.

- Obiekt 2013 WV44 zbliży się z Ziemi na odległość około 3,49 miliona km (około 9-krotność odległości do Księżyca) 28 czerwca 2023 r. Został odkryty na Pan -STARRS 1, Haleakala, Hawaje, USA w listopadzie 2014. Ma szacunkową średnicę 71-160 m. Chociaż nie jest zaliczany do potencjalnie niebezpiecznych, jest stosunkowo duży - podaje naukowiec.

