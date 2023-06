Od nienawiści do miłości - tak można skomentować sytuację przedstawioną przez Amber Beraun. Mieszkająca w Indianapolis w USA kobieta została zaatakowana przez napastnika, który celował do niej z broni. Po chwili stwierdził jednak, że się w niej zakochał.

O swojej historii Beraun opowiedziała telewizji WRTV. Kobieta wracała z pracy do domu. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna, który zażądał by oddała mu całą gotówkę. Napastnikiem, jak się później okazało, był Damien Boyce.

- Wyjął z kieszeni pistolet, żeby mi pokazać, co się dzieje. Powiedział, żebym wpuściła go do swojego domu, nie zrobiłam tego - relacjonowała.

Kobieta oddała mu wszystko, co miała wówczas w portfelu, czyli około 100 dolarów. To jednak nie był koniec zajścia. Boyce zażądał także, by Beraun skontaktowała się z nim na Facebooku.

- Myślałam, że jeśli dodam go na Facebooku, odejdzie i tak też się stało - stwierdziła.

Miejscowa policja udostępniła treści SMS'ów, które wysłał napastnik to swojej ofiary.

"Słuchaj, wiesz, że zwrócę ci pieniądze. To świetny sposób na poznanie kogoś. Jesteś zbyt ładna, by dać się okraść" - napisał.

"Zrelaksujmy się razem. Przysięgam, nie mogę czekać tak długo" - dodał.

Nieudany flirt

Flirt okazał się nieudany. Amber Beraun odpisała, że ma męża i "życzy mu wszystkiego najlepszego".

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Obecnie jest przetrzymywany w areszcie za kaucją w wysokości 7500 dolarów. Oskarżony jest o napad z bronią palną.

