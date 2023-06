"Zrobiłem coś strasznego" – napisał 32-letni Banglijczyk w wiadomości wysłanej tuż po śmierci Anastazji do znajomych. Obecnie na mężczyźnie ciążą zarzuty zabójstwa, porwania i gwałtu.

Na 32-letnim Salahuddinie S. ciążą zarzuty zabójstwa, porwania i gwałtu 27-letniej Anastazji na greckiej wyspie Kos. Mężczyzna jednak nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Grecki portal dimokratia.gr udostępnił teraz treść wiadomości, które mężczyzna miał wysyłać do swoich znajomych po śmierci Anastazji. Wcześniej 32-latek próbował usuwać dane ze swojego telefonu, obecnie śledczy są na etapie ich odzyskiwania.

32-latek chciał wyjechać z Grecji

"Zrobiłem coś strasznego" – napisał w jednej z nich i dodał, że musi z tego powodu musi opuścić Grecję.

Wyszukiwania w jego telefonie wskazały, że chciał uciec do Włoch.

Za tą wersją przemawia materiał z monitoringu, który zarejestrował go rankiem 13 czerwca, czyli dzień po zaginięciu 27-latki. Salahuddin S. wypłacił pieniądze z kantoru, a następnie udał się do biura podróży i kupił bilet do Mediolanu.

32-latek z Bangladeszu nie informował o swojej decyzji nikogo, nawet swojego współlokatora z Pakistanu. Podczas przesłuchania tłumaczył policjantom, że zdecydował się na wyjazd do Włoch, bo przyjął ofertę pracy za granicą.

Anastazja była pracowniczką w jednym z hoteli na wyspie Kos. Zaginęła 12 czerwca, a 18 czerwca media poinformowały, że odnaleziono jej ciało. Została uduszona. O tym, co jeszcze wiadomo o jej śmierci, więcej w materiale "interwencji".

