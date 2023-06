Jak wynika z komunikatu Polskiego Ośrodka Lalkarskiego "Polunima", Ochmański zmarł w czwartek. "Oddany lalkarstwu aktor, reżyser i dyrektor teatrów lalkowych"- czytamy.

Ochamański był jednym z założycieli "Polunimy", trzy razy był jej przewodniczącym (lata 1984-1995) oraz honorowym członkiem.

W 2016 roku został uhonorowany złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

ZOBACZ: Nie żyje Józef Kazimierz Hendzel, tłumacz języka migowego

Skończyłby 94 lata

Reżyser, który 25 lipca skończyłby 94 lata, debiutował w Teatrze Arlekin, w rodzinnej Łodzi. Później od 1958 do 1975 roku kierował Teatrem Lalkowym w Lublinie. Następnie wrócił do miejsca, w którym zaczynał swoją przygodę do Teatru Arlekin, który prowadził do 1993 roku.

W dorobku miał ponad 170 przedstawień teatralnych. Ostatnią reżyserowaną przez niego sztuką był "Tymoteusz wśród ptaków" Jana Wilkowskiego.

Pracował również jako wykładowca na zamiejscowym wydziale lalkarskim krakowskiej PWST we Wrocławiu, a następnie jako prodziekan Wydziału Reżyserii Teatru Lalek warszawskiej PWST w Białymstoku.

WIDEO: Grecja: Zabójstwo 27-letniej Polki na Kos. Policja bada nowy wątek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/ac/polsatnews.pl