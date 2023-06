Chociaż do początku astronomicznego lata zostało jeszcze kilka dni to temperatury w tym tygodniu będą już zdecydowanie wakacyjne. Na południowym zachodzie termometry pokażą nawet 29 stopni Celsjusza. Synoptycy ostrzegają jednak przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w części kraju.

W ciągu dnia, mimo wysokich temperatur, w całym kraju wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane, a okresami duże. Po południu przewidywane są przelotne opady deszczu, a na wschodzie i północy spodziewane są burze.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Burzom towarzyszyć im intensywne opady deszczu do 20 mm, a lokalnie także grad. Wiatry w porywach do 65 km/h.

⚠️UWAGA

‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW



⛈️BURZE Z GRADEM 1° - Warmia, Mazury, Suwalszczyzna



Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad

▶️https://t.co/KWaDyE9hQg pic.twitter.com/NkEv5N7lzX — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 19, 2023

W poniedziałek termometry pokażą od 21°C na północnym wschodzie, około 26°C na północy do 29°C na południowym zachodzie. We wtorek będzie jeszcze cieplej - od 26°C do 30°C. W środę i czwartek na południu i południowym zachodzie około 25-27°C, w pozostałej części kraju nieco chłodniej.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Po południu przeloty deszcz, na wschodzie i południu burze z opadami do 15 mm. Lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 21°C na płn. wsch, około 26°C na północy do 29°C na połd. zach. W czasie burz wiatr do 60 km/h#IMGW pic.twitter.com/ipPfI6pTDt — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 19, 2023

pgo/wka/ Polsatnews.pl