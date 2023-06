Politycy komentowali wypowiedź Donalda Tuska podczas wiecu w Poznaniu, gdzie stwierdził, że obecna władza to "seryjni zabójcy kobiet", nawiązując do kontrowersji związanych z prawem aborcyjnym.

- Słowa są oburzające - ocenił Tadeusz Cymański. - Jeżeli to nie jest mowa nienawiści, to co nią jest? - pytał poseł Suwerennej Polski.

Innego zdania jest Mariusz Witczak. - Niejasność przepisów prawnych doprowadziła do sytuacji, która potocznie jest nazywana "efektem mrożącym" i to jest zjawisko, za które PiS bierze 100 proc. odpowiedzialność - wskazał, odnosząc się do - jego zdaniem - niepewności lekarzy co do podejmowania decyzji ws. aborcji. Słowa Tuska nazwał "skrótem myślowym". - Który mówi o obciążeniu odpowiedzialnością polityczną tych, którzy doprowadzili do tej decyzji - mówił dalej.

"Krew na rękach". Kłótnia kobiet o aborcję

- Uważam, że PiS oraz posłowie Konfederacji, którzy podpisali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który spowodował zaostrzenie bardzo rygorystycznego prawa, które już mieliśmy, mają krew na rękach - uważa Magdalena Biejat z Lewicy. - Przyczyniają się do tego, że dzisiaj kobiety są w jeszcze gorszej sytuacji, niż były przed tym wyrokiem - dodała.

Posłanka podkreśliła jednocześnie, że jej zdaniem wcześniejszy kompromis aborcyjny również nie był dobrym rozwiązaniem. - Wcześniej lekarze zasłaniali się klauzulą sumienia, żeby nie ratować naszego życia i zdrowia - powiedziała i zaznaczyła, że jest za zniesieniem klauzuli.

Odpowiadała jej Anna Bryłka z Konfederacji. - To, co się teraz dzieje i te wszystkie strajki, to są osobiste tragedie, które są wykorzystywane między innymi przez środowiska proaborcyjne, polityków PO, polityków Lewicy, które są błędem personelu medycznego. Są wykorzystywane po to, żeby zmienić świadomość społeczną i prawo, chroniące życie ludzkie w fazie prenatalnej. Jest to obrzydliwe, co państwo robicie - stwierdziła.

Biejat odpowiedziała, że większość Polek ma złe doświadczenia z pomocą medyczną. - Pani dzisiaj pokazuje, że ma pani to doświadczenie kobiet, ich bezpieczeństwo i zdrowie, głęboko w nosie, bo dla pani ważniejsza jest pani ideologia i pani opowiadanie o jakimś fikcyjnym życiu nienarodzonym - powiedziała posłanka.

- Nie ma czegoś takiego jak fikcyjnego życie nienarodzone. To państwo wprowadzacie w błąd - odparła Bryłka.

jk/ Polsatnews.pl