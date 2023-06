Dziennikarka Polsat News, Agnieszka Gozdyra, otrzymała nagrodę Gruba Ryba 30-lecia Radia Kolor. - To stacja, w której prawie 30 lat temu zaczynałam swoją pracę - powiedziała dziennikarka. - Jeśli ktoś pomyślał, że zasługuję na tę nagrodę, to bardzo dziękuję - dodała.

Nagrody Radia Kolor - Grube Ryby - powróciły po czterech latach przerwy. Statuetki zostały wręczone w piątek wieczorem podczas Gali Urodzinowej w Opera Club w Warszawie.

- To najlepsze, co może mnie w tej pracy spotkać - przekazała dziennikarka. - To docenienie mojej drogi zawodowej. Wiodła ona z Radia Kolor do telewizji Polsat News. Jestem bardzo szczęśliwa - zauważyła.

"'Jak do tego doszło - nie wiem...' Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i nominowanych! Dziękuję za każdy głos" - napisała Agnieszka Gozdyra w mediach społecznościowych.

Agnieszka Gozdyra z nagrodą Grube Ryby. Radio Kolor przyznaje je od 25 lat

Nagrody Gruba Ryba Radia Kolor przyznano w siedmiu kategoriach:

Przebojowy głos – w której nominowano piosenkarzy

Największe serce – dla ludzi i organizacji niosących pomoc

Życie ze smakiem – dla restauracji i innych punktów gastronomii w Warszawie

W sieci – dla najciekawszych osobowości i projektów w internecie

Kobieta Koloru – dla wyróżniających się kobiet

W formie – dla sportowców i osób propagujących zdrowy styl życia

Gruba Ryba 30-lecia – specjalna kategoria, którą otrzymują byli pracownicy Radia Kolor z okazji 30 urodzin



O wyniku plebiscytu zdecydowali słuchacze.

WIDEO: Agnieszka Gozdyra z nagrodą Gruba Ryba 30-lecia Radia Kolor

Grube Ryby przyznano po raz pierwszy 25 lat temu w 1998 roku, przy okazji piątych urodzin Radia Kolor. Plebiscyt powrócił po latach przerwy w 2015 roku.

Dotychczas laureatami Grubych Ryb zostali m.in.: Krystyna Czubówna, Jolanta Kwaśniewska, Jerzy Owsiak, Marek Kotański, Jerzy Stuhr, Kayah, Dorota Wellman czy Katarzyna Bosacka.

