Samochód bez kierowcy w środku stoczył się i potrącił idącego chodnikiem 11-latka. Potem auto zatrzymało się przy ogrodzeniu boiska - i to na dwóch kołach. Poszkodowany trafił do szpitala w ciężkim stanie. - Właścicielka fiata odpowie za doprowadzenie do wypadku - przekazała polsatnews.pl częstochowska aspirant sztabowa Barbara Poznańska.