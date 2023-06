Badania zostały przeprowadzone po tym, gdy w sobotę w Kanale Gliwickim zebrano ponad 450 kilogramów martwych ryb.

"Ostatnie wyniki badań wykonanych 10 czerwca wskazują na obecność 'złotej algi'. W wodzie stwierdzono również gwałtowny spadek stężenia tlenu do poziomu 28 proc. Przy zakwicie 'złotej algi' poziom tlenu gwałtownie rośnie nawet do 200 proc." - poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w mediach społecznościowych.

Reakcja ministerstwa

Na informację zareagowało ministerstwo klimatu i środowiska. Minister Anna Moskwa zwołała w tej sprawie sztab kryzysowy, który wydał szereg rekomendacji.

ZOBACZ: WWF Polska: Katastrofa na Odrze może się powtórzyć. Rzeki płyną solą. "Złote algi były nabojem"

"Po analizie bieżących danych z monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz prognoz meteorologicznych, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zdecydowała o zwołaniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zespół wydał rekomendacje konkretnych działań zaradczych. Zostały one przekazane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zespół Zarządzania Kryzysowego resortu klimatu i środowiska rekomenduje m.in. tymczasowe odcięcie starorzeczy Odry, zastosowanie naturalnych barier ochronnych w zbiornikach wodnych w celu powstrzymania rozwoju "złotej algi", systemowe zarządzanie zrzutami ścieków przemysłowych i bytowych w zależności od wyników parametrów wody, w tym zasolenia oraz zawartości biogenów pochodzących ze ścieków komunalnych oraz utrzymanie maksymalnych możliwości retencyjnych w dorzeczu Odry.

ZOBACZ: Skażenie Odry. Marszałek województwa lubuskiego: Zbliża się kolejna katastrofa

Dodatkowo natlenianie wody przy spadku stężenia tlenu do wartości granicznych oraz ścisły nadzór nad zrzutami burzowymi w przypadku ulewnych opadów deszczu.

Ministerstwo wyjaśniło, że zalecenia powstały na podstawie opracowanych wcześniej procedur, wypracowanych w ramach roboczych zespołów eksperckich, naukowych, przy współpracy służb.

ZOBACZ: Odra monitorowana całodobowo – katastrofa ekologiczna nie może się powtórzyć

Jak podkreślono "działania mają na celu ograniczenie rozwoju 'złotej algi' i zmniejszenie ryzyka toksycznego zakwitu".

