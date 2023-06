- Ludzie, nasi drodzy rodacy chcą wrócić do tego co było przed Covidem, do roku 2019. I jesteśmy na dobrej drodze - powiedział premier.

- Tak jak nie ma rozwoju gospodarczego bez inwestycji w ludzi, tak nie ma dobrej polityki bez wiarygodności - stwierdził. - Chcemy, aby wynagrodzenia Polaków były jak najwyższe, konkurencyjność polskiej gospodarki jednocześnie, aby również była bardzo wysoka i chcemy stabilnych finansów publicznych - dodał Mateusz Morawiecki.

Jak stwierdził, dobre wyniki gospodarcze Polski nie są niespodzianką, tylko "przemyślanym rezultatem polityki w zakresie inwestycji, budżetu, gospodarki, polityki fiskalnej". - Pamiętamy, jaką receptę mieli nasi polityczni oponenci - zaciskanie pasa i terapia szokowa. Pamiętacie państwo terapię szokową Balcerowicza, terapię szokową Tuska. Doprowadziły one do ogromnego wzrostu bezrobocia w czasach Balcerowicza i jego ucznia Donalda Tuska. My poszliśmy drogą ostrożnego zarządzania inflacją - powiedział szef rządu.

- Nasi oponenci przez lata przekonywali, że optymalnym, liberalnym modelem rozwoju gospodarczego jest model taniej siły roboczej. My odchodzimy od tego na wszystkich możliwych odcinkach frontu, we wszystkich możliwych obszarach - podkreślił.

Premier: Chcemy, by minimalne wynagrodzenie wzrosło

- W Polsce opłaca się pracować. To przekłada się na wzrost aktywności zawodowej. Chcemy, aby od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca - 28,10 zł.

Liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie szacunkowo 3,6 mln.

- Przewidujemy, że w 2024 r. PKB wzrośnie do 3 proc. - stwierdziła podczas konferencji minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jak dodała, inflacja spada, a pod koniec roku powinna być jednocyfrowa.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podkreśliła z kolei iż "przewidywana waloryzacja emerytur i rent na przyszły rok wyniesie 12,3 procent". - Cały koszt, łącznie z waloryzacją trzynastej i czternastej emerytury, wyniesie ponad 43 miliardy złotych - powiedziała.

