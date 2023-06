Andrzej Duda, przemawiając podczas obchodów święta Służby Ochrony Państwa, zauważył, że to "unikalny moment", by sprawujący władzę w Polsce i polegający na opiece funkcjonariuszy SOP mogli powiedzieć im "dziękuję" za służbę narodowi i Rzeczpospolitej.

Jak zauważył, do elementów ich działań należy "zapewnienie bezpieczeństwa członkom najwyższych władz państwowych, zagranicznym gościom, a także wszystkim, którzy z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa wymagają ochrony".

Andrzej Duda: Służba narodowi i RP powinna być godziwie wynagradzana

- Wiem, że ta służba jest nie tylko waszym poświęceniem, ale również całych państwa rodzin - dodał prezydent, podkreślając, że SOP to jedna z najmniejszych formacji mundurowych w kraju, licząca około 2,3 tys. funkcjonariuszy i pracowników mundurowych, wśród których co czwarta osoba to kobieta.

- Pamięć o tradycji oznacza zarazem oddanie służbie, w znaczeniu służby narodowi i Rzeczypospolitej. Mam też świadomość, że służba ta powinna być godziwie wynagradzana - zapewniła głowa państwa.

Jak kontynuował, wykonywanie obowiązków wymaga u członków SOP "przede wszystkim oddania", czego "nie zrekompensują żadne pieniądze". - Oddanie to serce, to poczucie patriotyzmu i głębokie poczucie obowiązku. To ono właśnie, bazuje i wspierane jest przez tradycję. Pokazaliście to w ciągu ostatniego roku bardzo dobitnie, służąc ponad wszelki wymiar - uznał.

Prezydent do członków SOP: Dziękuję za godne reprezentowanie Polski

Duda zwrócił uwagę, że SOP ma "lawinowo" więcej obowiązków po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. - Służba to nie tylko ochrona osób w naszym państwie, ale to także ponad 250 vipów z zagranicy, którzy przejechali przez nasz kraj, zdążając na Ukrainę i każdy z nich ochraniany był przez SOP - zaznaczył.

Prezydent RP podziękował jeszcze raz za "profesjonalizm i za niezwykle piękne i godne reprezentowanie naszego kraju". - Dziękuję za to, że jesteście - podsumował.

Służba Ochrony Państwa to umundurowana formacja podległa MSWiA, która powstała 1 lutego 2018 roku z przekształcenia Biura Ochrony Rządu. Zajmuje się ochroną osób rządzących oraz obiektów państwowych.

wka/ sgo/ Polsatnews.pl