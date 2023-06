Samolot lecący z Warny w Bułgarii do Poznania miał ponad 20 godzin opóźnienia. Przyczyną była usterka samolotu, a raczej jego poważna wada. Według pasażerów paliwo wylewało się z jednego skrzydła. Brak informacji ze strony personelu, ucięty kontakt z biurem podróży I szukanie hotelu na własny koszt, a do tego data odlotu - nieznana - tak sytuację relcjonowali w Polsat News pasażerowie.

Lot z biura podróży Tui na trasie Warna - Poznań Główny doczekał się gigantycznego opóźnienia. Lot miał sie odbyć 9 czerwca o godzinie 14:45. Według przekazu, który Polsat News otrzymał od pasażerki samolotu, podróżujący przeszli przez bramki około godziny 13 i dalej oczekiwali na samolot.

Ponad 20 godzin opóźnienia

Po godzinie 15 przyszła informacja, że lot jest opóźniony. Jednak pół godziny później bramki do samolotu otworzyszyły się, a pasażerowie udali sie na pokład. Czekając w samolocie poczuli nagle zapach benzyny. Okazało się, że samolot nie nadaje się do lotu. Tankowanie odbyło się z pasażerami na pokładzie, z prawego skrzydła zaczęło wyciekać paliwo.

ZOBACZ: Samolot leciał do USA, ale wylądował w Rosji. Pasażerowie utknęli na Syberii



- Samolot nasz jest zepsuty, wyciekało paliwo bardzo mocno, z jednego skrzydła wręcz sie lało. zostalismy w trakcie tego lania palwia wpuszczeni na pokład, siedzielismy przez godzinę w smierdzącym samolocie - powiedziała Kamila Pachura jedna z pasażerek.

WIDEO: Opóźniony samolot Warna-Poznań

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Po godzinie oczekiwania obsługa poinofrmowała o konieczności opuszczenia pojazdu. Pasażerowienie znowu musieli czekać. O godzinie 20:00 do turystów dotarła informacja, że na lotnisko ma zostać podstawiony inny samolot, który wystartuje planowo o 4:35.

Nie wiadomo, kiedy pasażerowie wrócą do domów

Jednak o pierwszej w nocy obsługa lotniska powiedziała, że lot się nie odbędzie, a hotelu najlepiej szukać na własną rękę. Biuro podróży także zerwało połączenie. Po kontakcie z obsługą uzyskali tylko informację, że o 5 rano ma przybyć mechanik z Londynu, który naprawi samolot. Data odlotu – nieznana.



- Najgorsza informacja, jak spytałam obsługi o stan samolotu i usłyszałam "IT’S OKAY" - stwierdziła Pachura.

ZOBACZ: Radom: Lotnisko traci połączenia, chociaż jeszcze nie działa. Z listy znikają Majorka i Czarnogóra



Brak informacji, ponad 20 godzin opóźnienia, a do tego krakersy, rogalik i dwie butelki wody na osobę na czas oczekiwania. Pasażerom kazano oddać karty pokładowe, by jak twierdzą, musieli pokrywać wszystko z własnej kieszeni. Wiele osób nie dotarło do pracy, narażeni byli na poważne konsekwencje. Dodatkowo samolotu, jak nie było, tak nie ma.



"Spotkałam się z dużą nieprzyjemnością i mniejszą pensją z powodu przewoźnika i biura" - napisała jedna z turystek.

WIDEO: Mount Everest. Zniósł wspinacza ze "strefy śmierci". Ekspert: To wydawało się niewyobrażalne Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/ sgo/polsatnews.pl