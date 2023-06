Dziś w północnej połowie kraju pogodnie. Na pozostałym obszarze okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz i burze - opady w burzach do 35 mm.



Temp. od 19°C na płd.-wsch. do 30°C na zach., w dolinach karpackich od 16°C do 19°C.



W burzach porywy wiatru do 65 km/h. pic.twitter.com/Pam81iRyGG