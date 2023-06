Kilkadziesiąt samolotów bojowych F/A-18 Hornet australijskich sił powietrznych może trafić w ręce ukraińskich lotników. Jak informuje "The Australian Financial Review", USA miały wyrazić zgodę na transfer tych maszyn, pod warunkiem, że Kijów będzie używał ich wyłącznie we własnej przestrzeni powietrznej.