Do połowy września ma zostać przedłużony przez Komisję Europejską zakaz importu z Ukrainy. Ma on dotyczyć pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. "Jest to projekt, ale mam nadzieję że wejdzie w życie od jutra" - poinformował w poniedziałek na Twitterze minister rolnictwa Robert Telus.