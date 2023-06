Do nietypowej kontroli drogowej doszło w środę przed godz. 22 w Jaśle (woj. podkarpackie). Na ul. Piłsudskiego policjanci zatrzymali kierowcę audi. "Kiedy mundurowi podeszli do samochodu, od razu zauważyli, że siedzący za kierownicą 47-latek jest pod wpływem alkoholu" - opisali funkcjonariusze.

- Policjanci podjęli czynności na miejscu z udziałem kierowcy, został przebadany alkomatem - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik KPP w Jaśle mł. asp. Daniel Lelko. Urządzenie wykazało u niego ponad 4,5 promila alkoholu.

Nie mógł prowadzić auta. Wsiadł za kółko mając 4,5 promila

Policjanci sprawdzili także dane kierowcy w policyjnych systemach. Okazało się, że mieszkaniec powiatu gorlickiego posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

- Po zakończeniu czynności, mężczyzna oraz samochód zostali przekazani pod opiekę trzeźwej partnerki, która podróżowała razem z 47-latkiem - przekazał nam policjant.

"Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna będzie teraz odpowiadał przed sądem. Konsekwencje, które poniesie mogą okazać się bardzo surowe" - dodali funkcjonariusze z jasielskiej komendy.

Zaostrzenia kar dla kierowców. Zapowiedź Zbigniewa Ziobry

W czwartek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział zaostrzenie kar dla sprawców tragicznych wypadków, po tym jak media obiegła informacja o śmiertelnym zdarzeniu, do którego w miejscowości Boksycka (woj. świętokrzyskie).

- Jest to kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, kiedy zdarza się na polskich drogach, że pijany, naćpany sprawca odbiera życie niewinnym - zaznaczył szef resortu sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro dodał, że zlecił zaostrzenie odpowiedzialności karnej w takich przypadkach. - Dzisiaj przewidywane zagrożenie karne w przypadku takich sytuacji takiego straszliwego czynu, to jest kara w przedziale od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z projektowanym przepisem, który zleciłem przygotować, będzie to do pięciu do 20 lat pozbawienia wolności - zapowiedział minister.

