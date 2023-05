Interweniujący policjanci zostali zaatakowani przez mężczyznę, który rzucił się na nich z widłami w ręku. 46-latek na szczęście nie wyrządził krzywdy funkcjonariuszom, zranił za to policyjnego psa. Agresorowi grozi do 10 lat więzienia.

Kilka dni temu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przysusze (woj. mazowieckie) został powiadomiony o konflikcie między sąsiadami. Z relacji zgłaszającego wynikało, że jego sąsiad rzuca z niego kamieniami.

ZOBACZ: Zbrosławice. Policjant pieszo dogonił motorower. Zatrzymał pijanego kierowcę

Obecność wezwanych na miejsce policjantów nie uspokoiła agresywnego 46-latka, który ruszył na nich z widłami w ręku. Mężczyzna nie reagował na polecenia i zachowywał się agresywnie. Jeden z funkcjonariuszy wyciągnął więc broń i oddał strzały ostrzegawcze w powietrze.

Zaatakował policyjnego psa. Policjanci użyli paralizatora

To na chwilę ostudziło zapędy agresora. Kiedy wydawało się, że sytuacja została opanowana, 46-latek odwrócił się i uciekł do pobliskiego lasu.

Na miejsce ściągnięto policyjnego psa. Zwierzę wytropiło uciekiniera, jednak zostało przez niego zranione. W tym samym czasie na miejsce dobiegli policjanci, którzy przy pomocy paralizatora obezwładnili mężczyznę.

Grozi mu długie więzienie

- Na szczęście pies służbowy nie doznał poważnych obrażeń i do samego końca wspierał mundurowych w obezwładnieniu agresora - przekazała asp. szt. Aneta Wilk z KPP w Przysusze.

ZOBACZ: Policjanci "uratowali" koncerty, akcja na Śląsku

Porażony paralizatorem 46-latek trafił do szpitala. Chociaż nic poważnego mu się nie stało, czekają go poważne konsekwencje. - Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty, m. in. czynnej napaści na funkcjonariuszy i ich znieważenia. 46-latek został aresztowany na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do lat 10 więzienia.

WIDEO: Wiózł kosmitów furmanką. Historia rolnika wciąż jest żywa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/wka/ Polsatnews.pl