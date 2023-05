W środę nad Polską zachmurzenie będzie umiarkowane, a duże na wschodzie kraju, gdzie pojawiają się burze.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad" - ostrzegał w środę rano IMGW.

Na wschodzie Polski termometry wskazują od 20 do 25 stopni Celsjusza, na pozostałej części kraju od 14 do 19 st. C., najchłodniej jest na południowym-zachodzie, gdzie słupki rtęci nie przekraczają bariery sześciu st. C.

Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, na wschodzie także z burzami, lokalnie z gradem, opadami do 20-30 mm i porywami wiatru do 65 km/h. Temperatura maksymalna od 14°C do 19°C, a na wschodzie od 20°C do 25°C. Wiatr z kierunków zachodnich. pic.twitter.com/rVMoxhmpGQ — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 24, 2023

"Obserwuje się rozwój pierwszych burz nad obszarem Lubelszczyzny. W najbliższych godzinach aktywność burzowa zacznie wzrastać. Pojawią się intensywne opady deszczu" - poinformowało przed południem IMGW.

🕐W najbliższych godzinach aktywność burzowa zacznie wzrastać. Pojawią się intensywne opady deszczu od 20 do 35 mm🌧️. Lokalnie możliwy drobny grad a porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h, lokalnie do 70 km/h⚠️.#IMGW pic.twitter.com/Q91cDqKRtO — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 24, 2023

Miejscami może spaść drobny grad.

W Polsce środkowej i południowo-wschodniej przeważają niekorzystne warunki biometeorologiczne. Lepiej jest na zachodzie.

