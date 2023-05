Trwa czas pylenia drzew i krzewów. Dostrzec to można po wszechobecnym "kurzu", który osiada na samochodach, ławkach i oknach. Dla alergików to trudny okres. - Nasza reakcja powinna być zdroworozsądkowa - powiedział prof. Paweł Januszewicz. - Jeżeli wiemy, na co jesteśmy uczuleni, to ograniczmy z danym alergenem kontakt - dodał.

- Niestety, coraz trudniej jest uniknąć alergenów - przekazał w Polsat News prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat. - Ostatnie badania pokazują, że sezony pylenia drzew i krzewów są coraz dłuższe. Wynika to po części ze zmian klimatu - dodał.

- Obecnie dla niektórych gatunków roślin pylenie zaczyna się 20 dni wcześniej, a kończy się tydzień później. Dlatego też tak dużo tych pyłków zawieszonych jest w powietrzu - poinformował ekspert medyczny.

Profesor przypomniał, że alergia to uogólniona reakcja wielu mikrozapaleń, do których dochodzi w naszym ciele. - Powstają one w wyniku niewłaściwej odpowiedzi na cząsteczki, które trafiają do naszego organizmu - wyjaśnił. - Im dłuższy czas kontaktu z alergenem, tym intensywniejsza i niewłaściwa może być reakcja organizmu - przekazał.

- W trakcie alergii każdy z nas powinien zasięgnąć rady lekarza - stwierdził prof. Januszewicz. - Nasza reakcja powinna być zdroworozsądkowa. Jeżeli wiemy, co nas uczula, to powinniśmy ograniczyć z tym kontakt. Gdy w danym momencie coś pyli, to ograniczmy wyjścia na zewnątrz lub unikajmy miejsc, gdzie jest dużo tych roślin - poradził.

Ekspert medyczny stwierdził też, że gdy mamy leki na alergię, to lepiej je wziąć wcześniej. - Wówczas działają one skuteczniej i ograniczają przesadną reakcję organizmu - dodał.

- Czasami jednak trudno odróżnić alergię od przeziębienia. Dla nas wskazówką powinny być objawy - powiedział prof. Januszewicz. - Drapanie w gardle, wodnista wydzielina z nosa - gdy pojawią się zbyt często, to może jest to reakcja alergiczna - wyjaśnił.

Gość Polsat News przekazał, że domowe sposoby na alergię czasami są bardzo pomocne. - A niektóre z nich mogą być naprawdę skuteczne. Jeśli chcemy obniżyć stężenie alergenu, powinniśmy wywiesić pranie - powiedział.

- Wilgotne powietrze zadziała jak filtr i pomoże nam przetrwać wzmożony okres pylenia - podsumował profesor.

