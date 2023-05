Dramat czwórki dzieci z Legnicy. Były bite pięściami po głowie, szarpane i głodzone przez matkę. Starsze dzieci zmuszała do opieki nad młodszymi. Okazało się, że kobieta w 2021 roku była już karana za podobne przestępstwo. Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 34-latka od dłuższego czasu znęcała się nad czwórką dzieci w wieku od jednego miesiąca do dziewięciu lat - przekazał reporter Polsat News Maciej Stopczyk.

Matka wyzywała, poniżała, ograniczała posiłki i nie dbała o higienę dzieci. A także szarpała je, biła pięściami po głowie, twarzy i całym ciele.

Kobieta izolowała dzieci, zakazując im kontaktu z rówieśnikami i zmuszała je, aby wyręczały ją z obowiązków domowych, w szczególności opieki nad noworodkiem tj. karmienie w nocy, kiedy sama chciała spać.

Matka w 2021 roku była już kara za znęcanie się nad dziećmi

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu, jednakże sąd nie przychylił się do tego i zastosował wobec 34-latki dozór policji oraz zakaz zbliżania się do dzieci.

WIDEO: Legnica. Matka znęcała się nad czwórką dzieci. Kobietę pozbawiono opieki nad nimi

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Kilka dni temu 34-latka została zatrzymana i umieszczona w policyjnym areszcie. Trójka starszych dzieci trafiła do domu dziecka, a najmłodsze z nich znalazło się w pieczy zastępczej - powiedziała polsatnews.pl kom. Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.

- W toku prowadzonych czynności okazało się, że legniczanka w 2021 roku była już kara za znęcanie się nad dziećmi.

ZOBACZ: Piekoszów. Znaleziono martwy płód. Policja bada sprawę

Kobieta ma także 13-letnie dziecko, które zostało jej odebrane wcześniej. Kodeks karny za fizyczne lub psychiczne znęcanie się przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności.

WIDEO: Gość Wydarzeń - prof. Jarosław Flis Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl / map/ Polsatnews.pl