W ramach akcji "Prędkość" policjanci przeprowadzą więcej kontroli drogowych, szczególnie w miejscach, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Funkcjonariusze sprawdzą również stan techniczny pojazdów i obowiązkowe światła.

W działaniach wezmą udział także policyjne grupy SPPED, które ścigają kierowców dopuszczających się szczególnie niebezpiecznych zachowań na drodze.

Kontrole drogowe

"Powinniśmy mieć świadomość, że wypadki, których przyczyną jest nadmierna prędkość, generują najwięcej ofiar śmiertelnych. Dlatego kierujący, którzy nie będą stosować się do obowiązujących przepisów, a zwłaszcza ci, którzy rażąco przekroczą dozwolone limity prędkości, muszą liczyć się z konsekwencjami" - informuje Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policja apeluje do kierowców, aby nie przekraczali prędkości i zachowali wzmożoną czujność, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i na skrzyżowaniach.

Kary za przekroczenie prędkości

Kierowcy nie mają co liczyć na taryfę ulgową. Ci, którzy przekroczą prędkość, będą musieli za to słono zapłacić. Maksymalna wysokość mandatu wynosi obecnie 5 tys. złotych i 15 punktów karnych.

Wysokość kary w zależności od przekroczonej prędkości:



- do 10 km/h : 50 zł i 1 pkt karny

- 11–15 km/h — 100 zł i 2 pkt karne

- 16–20 km/h — 200 zł i 3 pkt karne

- 21–25 km/h — 300 zł i 5 pkt karnych

- 26–30 km/h — 400 zł i 7 pkt karnych

- 31–40 km/h — 800/1600 zł i 9 pkt karnych

- 41–50 km/h — 1000/2000 zł i 11 pkt karnych

- 51–60 km/h — 1500/3000 zł i 13 pkt karnych

- 61–70 km/h — 2000/4000 zł i 14 pkt karnych

- 71 km/h i więcej — 2500/5000 zł i 15 pkt karnych.



W przypadku przekroczenia prędkości o co najmniej 31 km/h stosuje się zasadę recydywy. Oznacza to, że kierowca, który w ciągu dwóch lat zostanie złapany za to samo wykroczenie w ruchu drogowym, będzie musi zapłacić podwójną stawkę mandatu.

adn/zdr/ Polsatnews.pl