Setki pszczół atakowały mieszkańców Los Angeles. Rój był wyjątkowo agresywny. Służby poinformowały, że do szpitala trafiły dwie osoby z użądleniami. Jedna z nich to policjant. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać atak na funkcjonariusza.

Agresywne pszczoły w dzielnicy Encino w Los Angeles wywołały chaos i panikę wśród mieszkańców.

- Tam jest jak chmura setek pszczół - powiedział Izak Kharrazi z lokalnej firmy zajmującej się usuwaniem owadów w rozmowie ze stacją CBS News Los Angeles. - Od razu założyłem swój sprzęt, bo są niezwykle agresywne - dodał.

- To nie jest normalne zachowanie pszczół, że są tak wściekłe - powiedział Kharrazi. - Tu jest coś nie w porządku - stwierdził.

Atak pszczół w Los Angeles. Ranny policjant

Jak poinformowała straż pożarna, w wyniku ataku roju ranne zostały co najmniej dwie osoby. Jedna z nich to dorosły mężczyzna, który trafił do szpitala z licznymi użądleniami. Drugi poszkodowany to lokalny policjant, którego pszczoły użądliły dziesiątki razy, gdy próbował uciec.

CBS Los Angeles opublikowało wideo, na którym widać atak na funkcjonariusza. Policjant próbuje odpędzić pszczoły i uciec do samochodu. Macha rękoma, by strącić owady z głowy i twarzy. W pewnym momencie potyka się i upada na ziemię, mocno uderzając głową o asfalt.

Mundurowi poinformowali, że ich kolega trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Stan zdrowia drugiego mężczyzny nie jest znany.

Na miejscu pracują służby. Wydano ostrzeżenia

Jeden z lokalnych mieszkańców powiedział CBS Los Angeles, że widział również kuriera, który został zaatakowany przez agresywny rój. - Zaczął krzyczeć: "Uciekaj, pszczoły!" I wtedy użądliły mnie prosto w wargę - powiedział mężczyzna.

Uważa się, że owady mogły pochodzić z ula znajdującego się w jednym z domów w sąsiedztwie - donosi CBS Los Angeles.

Sprawą zajęła się specjalna firma, która spryskała okolicę specjalnym środkiem. Z kolei straż pożarna wydała ostrzeżenie dla mieszkańców, aby pozostali w domach i zamknęli wszystkie okna oraz drzwi.

