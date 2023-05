Początkowo wszystko szło jak z płatka. Kierowcy utworzyli korytarz życia, ale po chwili wóz strażacki z podwarszawskich Łomianek musiał ostro hamować. Jak się później okazało, nie ostatni raz.

- Nie ukrywam, że byliśmy bardzo sfrustrowani tą sytuacją. Jechaliśmy pomóc. Wiedzieliśmy, że na miejscu nie ma jeszcze żadnych służb, zastępów straży pożarnej. Były informacje o osobach poszkodowanych - powiedział zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach Rafał Jędrocha.

Kierowcy jechali pod prąd. Zablokowali korytarz życia

Część kierowców postanowiła ominąć korek, zawracając, jadąc pod prąd, wprost na strażaków pędzących na pomoc ofiarom wypadku.

- Zawsze to jest wyjazd, jak do bardzo poważnego zagrożenia. Każda minuta ma znaczenie. Jeżeli nie dojedziemy, to po prostu może nam się nie udać tego człowieka uratować, bo to jest w tym momencie najważniejsze - powiedział Bartosz Iłowski z OSP w Łomiankach.

Do wypadku doszło na drodze wylotowej z Warszawy w kierunku Gdańska. Na szczęście, poszkodowani nie odnieśli obrażeń zagrażających życiu. Nie tłumaczy to jednak zachowania kierowców, którzy blokowali korytarz życia.

- Mamy w planach, w najbliższym czasie przekazać policji nagranie wysokiej rozdzielczości. Widać numery rejestracyjne, widać wizerunek kierowców, bo jest to sytuacja karygodna i nie może się powtarzać - powiedział zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach Rafał Jędrocha.

WIDEO: Kierowcy chcieli ominąć korek. Zablokowali korytarz życia

Bulwersujące nagranie. Skrajna nieodpowiedzialność kierowców

- Egoizm, głupota, bezmyślność. Każdy z kierowców uważa, że on sam jest punktem odniesienia - stwierdził dyrektor WORD w Białymstoku.

- Skrajny brak odpowiedzialności głupota i brak wyobraźni. To wszystko się samo nasuwa na język - skomentował Dariusz Wojcieszak z Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

ZOBACZ: Duże zagrożenie pożarowe. RCB apeluje o ostrożność

Wydawałoby się, że po wielu kampaniach społecznych, po latach uświadamiania, jak ważny jest korytarz życia, takie sytuacje nie będą się powtarzać.

Niestety, kolejny taki przypadek miał miejsce w okolicy Białegostoku. W tym przypadku strażaków z Chroszczy zablokowały ciężarówki. - Jeśli kierowcy nie udostępnią nam miejsca na drodze, to niestety musimy też stać i czekać - powiedziała mł. kpt. Agnieszka Walentynowicz-Niedbałko z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku.

Ratownicy i strażacy podkreślają, że większość kierowców zachowuje się poprawnie, ale czarne owce wciąż się zdarzają. Za blokowanie korytarza życia i jazdę pod prąd grozi mandat do 2,5 tys. złotych.

