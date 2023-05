Pewien Włoch wielokrotnie zwracał uwagę lokalnych władz na dziurę w jezdni. Nie mogąc doczekać się reakcji, zakupił odpowiednie materiały i sam naprawił drogę. Został za to ukarany grzywną. Co więcej, władze zobowiązały go do usunięcia "nadużyć". Oznacza to, że mężczyzna ma ponownie zrobić dziurę, którą załatał.