W czerwcu 1997 roku księżna Diana uczestniczyła w przedstawieniu "Jeziora Łabędziego" w londyńskiej Royal Albert Hall. Było to jedno z jej ostatnich publicznych wystąpień przed tragiczną śmiercią w sierpniu tego samego roku.

Księżna miała wówczas na sobie wykonany na zamówienie naszyjnik z pereł South Sea marki Garrard. Spekuluje się, że Diana była fotografowana tego wieczoru częściej niż w jakimkolwiek innym momencie swojego życia, z wyjątkiem dnia ślubu w 1981 roku.

Garrard stworzył naszyjnik i pasujący do niego zestaw kolczyków dla Diany na podstawie jej własnego projektu.

ZOBACZ: Wielka Brytania: Kamila koronowana na królową

Po debiucie naszyjnika w Royal Albert Hall, został on zwrócony do Garrarda, by jubilerzy dokończyli kolczyki do kompletu. Zanim je ukończono, Diana już nie żyła.

Zestaw miał być prezentem dla Diany od jej ówczesnego partnera, dziedzica Harrodsa, Dodiego Fayeda.

Klejnoty księżnej Diany. Wycena robi wrażenie

Zestaw nazwany "Jezioro Łabędzie" zawiera siedem identycznych, 12-milimetrowych pereł South Sea. W samym naszyjniku znajduje się 178 diamentów o łącznej masie 51 karatów.

WIDEO: Naszyjnik Diany trafi na aukcję

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Biżuteria księżnej Diany na aukcję

27 czerwca w hotelu Pierre w Nowym Jorku odbędzie się aukcja klejnotów. Zostaną one wystawione na sprzedaż w imieniu obecnych właścicieli, ukraińskiej rodziny Ginzburgów.

Część dochodów z aukcji ma zostać przeznaczona na odbudowę Ukrainy.

Według szacunków biżuteria jest wyceniana na kwotę od trzech do pięciu milionów dolarów. Ostateczna kwota może być jednak wyższa.

WIDEO: Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/wwd.com/Reuters