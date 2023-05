To szansa nie tylko na normalne życie, ale i powrót do pasji. Protezy kończyn, bo o nich mowa, robione są jednak nie tylko dla ludzi. Jedna z rzeszowskich firm przygotowała protezę dla... alpaki.

Z usług Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych korzysta Piotr Holiczko, który zmienił swoją protezę na inną, bardziej nowoczesną.

Zawodowy kierowca z Podkarpacia po wypadku stracił nogę. Teraz może ponownie wsiąść za kierownicę, a nawet na motocykl. Mężczyźnie wszczepiono nowoczesną sterowaną protezę.

Alpaka w kolejce po protezę

Kiedy Holiczko testował nową protezę, na swoją kolej przed budynkiem czekała alpaka Willy.



- Urodził się z takim właśnie przykurczem. Szukaliśmy w wielu miejscach pomocy, porady - mówi Irena Niemiec, właścicielka alpaki, która z powodu przykurczu zmuszona była poruszać się na trzech nogach.

WIDEO: Willy po wizycie u ortopedy

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rzeszowska placówka słynie właśnie z tego, że równolegle z protezami dla ludzi - robi też takie mniej skomplikowane, dla zwierząt.

ZOBACZ: Kolumbia: Plaga hipopotamów Pablo Escobara. Zwierzę zginęło pod kołami samochodu

Willy to "pierwsza w Polsce alpaka na protezie" - czytamy na profilu firmy.



- Jest to kolejne nasze zwierzę, bo do tej pory wykonaliśmy protezę dla kucyka, strusia, a psów to już nawet nie liczę - opowiada Mariusz Grela, prezez Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych.

W końcu najważniejsze jest to, żeby stanąć na nogi - i nieważne, czy na dwie, czy na cztery.

WIDEO: Nie żyje 12-latka przygnieciona przez bramkę. "Zdiagnozowano śmierć mózgu" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / map/Polsat News