Mieli lecieć na wymarzone wakacje do Turcji, ale skończyli je na katowickim lotnisku. Najpierw rzekomą "bombą" w bagażu rejestrowanym pochwaliła się para podróżnych z Rybnika. Następnego dnia w podobny sposób zażartował mieszkaniec Suchej Górnej lecący do Antalii. Do śmiechu nie było strażnikom granicznym.