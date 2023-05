"Oddziały NATO Air Policing postawiono w stan podwyższonej gotowości w odpowiedzi na niebezpieczne zachowanie rosyjskiego samolotu w pobliżu polskiego samolotu Frontexu" - przekazał Reuters. Do incydentu doszło w piątek nad Morzem Czarnym w pobliżu Rumunii. "NATO pozostaje czujne" - dodano.

"Oddziały NATO Air Policing zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w odpowiedzi na niebezpieczne zachowanie rosyjskiego samolotu wojskowego w pobliżu polskiego samolotu Frontex nad Morzem Czarnym w pobliżu Rumunii w piątek. NATO pozostaje czujne" - poinformował jeden z urzędników pracujących w Kwaterze Głównej Sojuszu.

- To oznacza, że wydzielone siły NATO, które zajmują się patrolowaniem będą funkcjonowały w nieco większym rygorze, reżimie. Będą miały szybszą gotowość do reakcji. To demonstracja, że NATO nie pozostawi naruszania przestrzeni powietrznej, czy też terytorium państw członkowskich bez odpowiedzi - powiedział w "Gościu Wydarzeń" wiceszef MON Marcin Ociepa.

Podkreślił, że "Rosja dość często próbuje prowokować" i "nie powinniśmy wpadać w logikę eskalacyjną".

W niedzielę rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska przekazała, że w piątek nad Morzem Czarnym doszło do incydentu z samolotem SG, który brał udział w misji Frontexu.

Rzecznik rządu: Działanie rosyjskiego samolotu należy uznać za prowokacyjne

Jak przekazała rzeczniczka, do polskiego samolotu Turbolet L-410 trzy razy zbliżył się rosyjski myśliwiec Su-35, który wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Podczas zdarzenia polska załoga utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem i straciła wysokość.

❗️Niebezpieczne zdarzenie z udziałem #samolotSG i rosyjskiego myśliwca.

Rosyjski SU35 wleciał bez kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię,wykonał agresywne i niebezpieczne manewry,w wyniku których załoga #funkcjonariuszeSG utraciła kontrolę i wysokość

1/⬇️ pic.twitter.com/ZCDQtndyH2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) May 7, 2023

- Wydarzenie miało miejsce na terenie przestrzeni powietrznej Rumunii - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej. - Było to w ramach unijnej misji Frontexu i działania ze strony Rosji, zostały podjęte wobec samolotu cywilnego - dodał.

ZOBACZ: Warszawa. Rosja planuje obchodzić Dzień Zwycięstwa. MSZ nie rekomenduje organizowania uroczystości

Rzecznik przekazał, że samoloty Straży Granicznej mają status samolotów cywilnych w przestrzeni powietrznej w związku z tym, że są nieuzbrojone nie mogą stanowić zagrożenia. - W związku z tym to działanie, które zostało podjęte przez myśliwiec Federacji Rosyjskiej należy uznać, jako działanie o charakterze prowokacyjnym - podkreślił polityk.

WIDEO: Wypadek na Motławie. Statek zderzył się z motorówką Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/dsk/ Polsatnews.pl