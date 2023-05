Międzynarodowe zmagania jeździeckie i moc atrakcji w Łącku

W dniach 5-7 maja rozegrane zostaną pierwsze międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody na hipodromie Stada Ogierów w Łącku. Zawodnicy i ich konie powalczą w konkursach od 110 do 145 cm. Najważniejsze zmagania to niedzielne ORLEN GRAND PRIX ŁĄCK, w których do zdobycia będą nie tylko wysokie nagrody finansowe (pula 110 000 złotych), ale i punkty do światowego rankingu.