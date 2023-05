Trwa odliczanie do koronacji króla Karola III. Ludzie, którzy od kilku dni okupują okolice Pałacu Buckingham, aby zobaczyć przejazd królewskiej pary, muszą opuścić to miejsce – informuje korespondent Polsat News Stanisław Wryk. W trakcie relacji na żywo mogliśmy zobaczyć króla, który przejechał obok tłumu.

Został tylko jeden dzień do koronacji Karola III. Będzie to 40. taka ceremonia w Opactwie Westminsterskim, ale pierwsza od 70 lat, kiedy na tronie zasiadła Elżbieta II.

Pod Pałacem Buckingham w Londynie gromadzą się tłumy. Wśród nich są nie tylko Brytyjczycy, ale ludzie z całego świata. Niektórzy koczują tutaj od kilku dni po to, by w sobotę około godziny 10:20 zobaczyć karocę z królem Karolem i królową Kamilą, zmierzającą na koronację i wracającą z ceremonii dwie i pół godziny później.

Tłumy muszą się wynieść spod Pałacu Buckingham

Zebrani rozbili namioty. Mają karimaty, śpiwory, termosy z kawą i herbatą, bo w nocy jest chłodno. Policja nie ma jednak dla nich dobrej wiadomości.



- Ludzie, którzy okupują okolice pałacu, by być jak najbliżej króla, właśnie się dowiedzieli, że muszą to miejsce opuścić, więc jest tutaj duża nerwówka. Policjanci nie są w stanie wytłumaczyć, dlaczego te osoby mają się wynieść - mówi korespondent Polsat News Stanisław Wryk.

W trakcie relacji na żywo na antenie Polsat News wzdłuż trasy, przy której zebrali się oczekujący na koronację, przejechał samochód, którym podróżował król Karol III. Poddani zareagowali entuzjastycznie, machając do monarchy.

Sobotnie wydarzenie ma olbrzymie znaczenie nie tylko polityczne, ale też religijne i symboliczne. Zgodnie z blisko tysiącletnią tradycją król zostanie namaszczony przez arcybiskupa Canterbury i stanie się pomazańcem Bożym.

Koronacja ma też znaczenie symboliczne dla Wielkiej Brytanii i Wspólnoty Narodów.



- Pojawiają się pierwsze tarcia. Jamajka powiedziała w czwartek jasno i wyraźnie, że poczeka do koronacji, ale po niej zacznie się przygotowywać do referendum, w którym Jamajczycy będą mogli opowiedzieć się za tym, czy zostają we Wspólnocie Narodów - informuje Stanisław Wryk.

Ostatnie przygotowania

Wczoraj odbyła się próba generalna w Katedrze Westminsterskiej.



- Król Karol podobno poczuł się po tej próbie zrelaksowany. W piątek nie będzie miał za dużo czasu, by stresować się tym, co wydarzy się w sobotę, bo grafik jest bardzo napięty - relacjonuje korespondent Polsat News.

Do Londynu z całego świata zjeżdżają głowy państw, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą.

adn/kg/ Polsatnews.pl