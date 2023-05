Zamek Królewski w Warszawie był miejscem głównych uroczystości upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 maja. To właśnie tu 232 lata temu przyjęto ustawę zasadniczą. Wyjątkową, bo pierwszą w Europie i drugą na świecie.



- Od stuleci powtarzamy, że jesteśmy dumni z tego wielkiego wspaniałego dzieła myśli politycznej - mówił prezydent Andrzej Duda, który brał udział w uroczystościach na Zamku Królewskim.

Życzenia dla Polaków płyną z całego świata, w tym od ambasadora ogarniętej wojną Ukrainy.



"Drodzy przyjaciele! Składam najszczersze życzenia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja! Wspólne dziedzictwo to podstawa naszej wspólnej przyszłości w zjednoczonej Europie. Bronimy razem wolności, niepodległości, demokracji i prawa międzynarodowego! Razem zwyciężymy" - napisał na Twitterze Vasyl Zvarych.

- Rosja toczy brutalną wojnę przeciwko niepodległej suwerennej Ukrainie - wskazał Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, jak ważne w kontekście sytuacji za naszą wschodnią granicą jest bezpieczeństwo militarne Polski. Dziękował też tym, którzy wprowadzili Polskę do UE i NATO.

- Kto wie, czy z punktu widzenia naszej wolności, suwerenności, nie były to jedne z najbardziej fundamentalnych decyzji, jakie zostały podjęte na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci - zastanawiał się prezydent.

Mateusz Morawiecki: potrzebujemy silnej armii

O bezpieczeństwie militarnym mówił także premier.



- Potrzebujemy tak silnej armii, żeby wystarczająco odstraszała wszystkich potencjalnych wrogów, by nikt nie odważył się wejść na nasze terytorium - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Wśród awansowanych dziś przez prezydenta na stopnie generalskie znalazł się generał Jarosław Gromadziński, który pod koniec czerwca obejmie stanowisko dowódcy Eurokorpusu.



- Ta nominacja jest dowodem coraz silniejszej pozycji polski na arenie międzynarodowej - stwierdził wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Donald Tusk: To dzień, który łączy

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbywają się w całej Polsce. Rano w warszawskiej archikatedrze modlono się w intencji ojczyzny. W Gdowie w Małopolsce kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa złożył prezes PSL-u.



- Państwo buduje się na wieki. Ono musi mieć fundamenty, a fundamentem wolnych, demokratycznych, niezawisłych i suwerennych narodów, a przez to państw, które te narody tworzą, jest konstytucja - przemawiał Władysław Kosiniak-Kamysz.



Politycy Koalicji Obywatelskiej uczcili współtwórcę Konstytucji 3 maja - Hugo Kołłątaja.

Donald Tusk do dzisiejszego święta nawiązał już wczoraj. - To jest dzień, który łączy - mówił szef PO, odsłaniając na warszawskiej Pradze mural z napisem "Konstytucja".



- Konstytucja to coś, czego władza powinna przestrzegać, coś, co jest własnością wszystkich obywatelek i obywateli - dodał.

Prezydent apeluje o wzięcie udziału w wyborach

W tle tegorocznych obchodów są zbliżające się wybory, stąd apel prezydenta. - Uczestniczcie w wyborach, to jest prawdziwy probierz demokracji.



Z kolei episkopat prosił o to, by nie mieszać kościoła do polityki. Biskupi zebrali się na Jasnej Górze w przeddzień obchodzonego dziś Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

- Posłowie, którzy uchwalili tę konstytucję, byli przekonani, że jest ona przejawem Bożej opatrzności - mówił abp Stanisław Gądecki.



Dziś oryginalny dokument konstytucji z 1791 roku można było zobaczyć z bliska na Zamku Królewskim.

