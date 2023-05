W czwartek nad ranem przymrozki mogą pojawić się na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Temperatura będzie wahać się od dwóch do minus dwóch st. C., a przy samym gruncie nawet do minus sześciu.

Nocne przymrozki pojawią się także w innych województwach m.in. w pomorskim (minus cztery st. C. przy gruncie), opolskim (minus dwa st. C.), kujawsko-pomorskim (minus cztery st. C.), lubuskim (minus dwa st. C.) czy wielkopolskim (minus cztery st. C.).

Alert będzie obowiązywał od godziny 1:00 do godz. 6:30.

W nocy z środy na czwartek wysoko w Tatrach pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W czwartek nawet do 16 st. C.

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i w Bieszczadach może się nasilić, możliwe także przelotne opady deszczu.

W ciągu dnia termometry wskazywać będą od 12 st. C na północy kraju do 16 st. C na południu i zachodzie. W dolinach karpackich i nad samym morzem będzie chłodniej, bo od ośmiu do dziewięciu stopni C.

