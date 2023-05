W tym roku to nie ostatni dzień kwietnia, a drugi dzień maja jest ostatnim momentem, aby rozliczyć się z fiskusem. Można to zrobić drogą elektroniczną lub tradycyjnie - na papierze. Tę drugą formę wybiera zaledwie co dziesiąty podatnik. Jeżeli nie zrobimy nic, system elektroniczny sam uzna PIT za wypełniony i go zaakceptuje.