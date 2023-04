Holenderski sąd zakazał 41-latkowi oddawania nasienia. Ponieważ Jonathan M. robił to wcześniej, został biologicznym ojcem najmniej 550 dzieci, a przepisy na to nie pozwalają. Ponadto mężczyzna miał okłamywać potencjalnych rodziców co do historii swojego dawstwa. Pozew cywilny złożyła jedna z matek oraz fundacja reprezentująca pozostałych rodziców.