Już wkrótce w każdej polskiej gminie ma być choć jeden żłobek. Takich miejsc ma powstać nawet 87 tys. Ministerstwo rodziny i polityki społecznej ogłosiło dzisiaj wyniki naboru do programu Maluch Plus i już zapowiada kolejny. - Z mapy rozmieszczenia żłobków w Polsce, która już jest bardzo gęsta, zniknie 440 białych plam - mówiła na antenie Polsat News wiceminister Barbara Socha.

Żłobek w każdej gminie – to hasło stało się tematem prekampanii wyborczej. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwróciła uwagę na to, że program powstał na długo przed tym, jak zaproponowała go opozycja ustami Donalda Tuska.



- W polskim ładzie mieliśmy zapisany program "żłobek w każdej gminie" i ten program realizujemy. Więc kiedy Donald Tusk ogłosił, że w ich programie wyborczym znajdzie się żłobek w każdej gminie, powiem szczerze, że uśmiech na twarzy mi się pojawił - mówiła minister w programie "Graffiti".

Darmowe żłobki w Warszawie

Dostępność żłobków jest również istotnym elementem kampanii opozycji. Rafał Trzaskowski, który brał dzisiaj udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej placówki na warszawskiej Woli, podkreślał, że Warszawa jest jedynym polskim miastem gwarantującym darmowe żłobki.

ZOBACZ: Anglia: Opiekunka w żłobku wlała klej do oka dziecka



- Zależy nam na tym, żeby kobiety mogły wracać na rynek pracy, stąd też powstał pomysł na darmowe żłobki. Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, które zapewnia darmowe żłobki - wskazał prezydent stolicy.

- Ponad 16 tys. miejsc zostało stworzonych w Warszawie, na samej Woli prawie tysiąc - dodał.

Nabór do programu Maluch Plus

W czwartek zakończył się kolejny nabór do rządowego programu Maluch Plus.



- Na dzień dzisiejszy ogłosiliśmy, że powstanie 87 tys. nowych miejsc - poinformowała na antenie Polsat News Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. - Prawie tysiąc samorządów zgłosiło wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Z mapy rozmieszczenia żłobków w Polsce, która już jest bardzo gęsta, zniknie kolejne 440 białych plam.



Minister podkreśliła, że w wyniku tego naboru trzy czwarte gmin w Polsce będzie miało instytucję opieki dla najmłodszych. Dodała, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony nowy nabór, aby zachęcić do udziału w programie samorządy, które jeszcze się nie zgłosiły.

WIDEO: Zobacz materiał Polsat News

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wiceminister rodziny i polityki społecznej: Chcemy dać rodzicom wybór

- W 2015 roku w Polsce było około 80 tys. miejsc dla maluchów. To była liczba zupełnie niewystarczająca. W tym roku mamy ponad 230 tys., więc można powiedzieć, w ciągu ośmiu lat prawie potroiliśmy tę liczbę - podkreśliła Barbara Socha.



Minister przyznała jednak, że resort nie jest do końca zadowolony z programu, dlatego wprowadza kolejne rozwiązania, by stworzyć kompleksowy system opieki nad dziećmi do trzech lat.

ZOBACZ: Poznań: Okradziono żłobek w Poznaniu. Złodziei nagrały kamery. Zabrali nawet chusteczki i napoje



- Przede wszystkim chcemy dać rodzicom wolny wybór. Nie narzucamy rodzinie, że trzeba wysłać dziecko do żłobka, ale żeby rodzina mogła faktycznie taką decyzję podjąć, ten żłobek musi być w zasięgu zarówno terytorialnie, jak i finansowo.



Pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej wymieniła takie mechanizmy jak stałe dofinansowanie do opieki żłobkowej w wysokości 400 zł na każde dziecko czy kapitał opiekuńczy, czyli dofinansowanie dla wszystkich drugich i kolejnych dzieci, niezależnie od formy opieki - w sumie 12 tys. złotych, które można pobierać przez rok po tysiąc złotych lub przez dwa lata po 500 złotych.

Warszawa otrzyma ćwierć miliarda złotych na budowę żłobków

O dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus mogą ubiegać się także podmioty prywatne. Barbara Socha wspomniała, że resort sfinansuje również pierwsze trzy lata utrzymania żłobka, wypłacają ponad 800 zł na dziecko przez trzy lata.

ZOBACZ: Niemcy. Śledztwo w sprawie pedofila w żłobku. Matka zemdlała na zebraniu z dyrekcją



Minister ogłosiła, że warszawski samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 132 mln złotych na rozbudowę żłobków, budowę nowych i ich utrzymanie. Kolejne 100 mln dostały podmioty niepubliczne.



- Można powiedzieć, że sama Warszawa w ramach programu Maluch Plus otrzymuje prawie ćwierć miliarda złotych na budowę żłobków. To jest ogromna inwestycja i liczymy na to, że warszawski samorząd dobrze te środki zagospodaruje - powiedziała Barbara Socha.

WIDEO: Piotr Zgorzelski Zgorzelski o Szymonie Hołowni i marszu KO: Trzeba rozważyć, a nie "strzelać focha" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

adn/ sgo/Polsatnews.pl