Najbliższe dni przyniosą ochłodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenie meteorologiczne informujące o przymrozkach. Prognozowany spadek temperatury powietrza wynosi minus 5 st. C.

Pierwsze prognozy pogody mówiły o zimnej środzie i czwartku, jednak zimny front przyniesie ochłodzenie również w ciągu następnych dni.

⚠️UWAGA⚠️



‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE ‼️ #IMGW



PRZYMROZKI ❄️👨‍🌾



➡️Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -5°C, a przy gruncie do -7°C



➡️https://t.co/ZoVxwembsO pic.twitter.com/7jqIXe0Hvs — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 27, 2023



Synoptycy informują o przymrozkach w prawie całej Polsce w najbliższych dniach. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami. Chłodne powietrze obejmie prawie cały kraj z wyłączeniem części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

ZOBACZ: Długoterminowa prognoza Polsatu. Pogoda zaskoczy tuż przed majówką

Chłodny front przyniesie minusowe temperatury

- Na większości obszaru Polski minimalna temperatura to minus 1 st. C. Przy gruncie od minus 3 do minus 4 st. Na południu kraju temperatura powietrza ma spaść do minus 5 st. C, a przy gruncie nawet do minus 7 – informuje synoptyk IMGW



Ostrzeżenia wydane przez Instytut obowiązują od północy w czwartek do godziny 7 rano w piątek.

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej.



Temperatura maksymalna od 8°C na wybrzeżu do 12°C na południu, na Podhalu 6°C.



Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni.#IMGW #meteoimgw pic.twitter.com/YRZJhA40Qi — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 27, 2023



Chłodno wilgotne powietrze naciera nad Polskę z zachodu. Poranna prognoza w Polsat News zapowiadała deszcze. IMGW mówi o zachmurzeniu dużym i umiarkowanym w najbliższych dniach. W wysokich partiach gór możliwe lekkie opady śniegu.

ZOBACZ: Pogoda na majówkę: Jarosław Kret zapowiada wiosenną aurę



Przewidywana temperatura na majówkę ma wprawdzie oscylować między 12 a 18 st. C, ale będzie pochmurno i czekają nas opady deszczu.

WIDEO: Szczegółowa prognoza pogody na najbliższe godziny i dni



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



kar/grz/polsatnews.pl