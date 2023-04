Niż przesuwający się z południowej Skandynawii przynosi nam ochłodzenie i opady deszczu. Zawieszony nad północną częścią kraju sprawi, że termometry mogą wskazywać maksymalnie nieco ponad 10 stopni Celsjusza.

Trochę cieplej będzie na zachodzie i w centrum.

Wysokie temperatury, bo nawet do 17 st. C. mogą pojawić się na północnym-wschodzie. Również na południowym-zachodzie cieplej niż na większości obszaru Polski, bo do 14 st. C.

Ostrzeżenia przed burzami i gradem

Na terenie całego kraju możliwe opady deszczu.

"Na wschodzie burze z opadami do 15 mm. Na południu silniejsze opady do 25 mm. W górach przyrost śniegu o 15 cm. Temperatura od 9st. C na wybrzeżu, 13 st. C w centrum, do 19 st. C na Podlasiu. Wiatr lokalnie porywisty, w burzach do 60 km/h" - podaje IMGW.

Dziś przelotny deszcz, więcej słońca na Pomorzu. Na wschodzie burze z opadami do 15 mm. Na południu silniejsze opady do 25 mm. W górach przyrost śniegu o 15 cm. Temperatura od 9°C na wybrzeżu, 13°C w centrum, do 19°C na Podlasiu. Wiatr lokalnie porywisty, w burzach do 60 km/h. ⛈️ pic.twitter.com/iUZ0TqVdoo — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 25, 2023

Pojawiają się również ostrzeżenia przed burzami i gradem, które mogą pojawić się we wschodniej części kraju.

➡️Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.



➡️Szczegóły: https://t.co/vsR0macZrz#IMGW #burze #uwaga pic.twitter.com/5eHodStt2a — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 25, 2023

"Towarzyszyć im będą opady deszczu do 10-15 mm/h, punktowo 20-25 mm/h" - czytamy. Spodziewany jest też wiatr w porywach do 65 km/h.

⛈️Dziś burze rozwijać się będą na płn.-wsch. kraju. Przyjmować będą one głównie postać izolowanych komórek lub układów wielokomórkowych.

🌧️Towarzyszyć im będą opady deszczu do 10-15 mm/h, punktowo 20-25 mm/h oraz opady małego gradu⚪️. Porywy wiatru do 65 km/h⚠️.#IMGW #burza pic.twitter.com/dOub7ZC3tf — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 25, 2023

