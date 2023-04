Szczeniaka, który nie dawał oznak życia znaleziono w dzielnicy Kensington w Filadelfii.

Policjanci przyjechali na miejsce i zajęli się nieprzytomną osobą. Z kolei pudlem zaopiekowali się świadkowie zdarzenia, którzy przewieźli zwierzę do szpitala weterynaryjnego. Pudlowi został podany środek cofający działanie opiatów, środków odurzających. Jak wynika z relacji SPCA, schroniska ratującego zwierzęta, po podaniu Narcanu pies zaczął natychmiast reagować.

Z relacji świadków wynika, że właściciel psa nie tylko sam spożywał narkotyki, ale też częstował nimi swojego szczeniaka.



"To niewyobrażalne, co by się stało, gdyby Toodles nie został zabrany do weterynarza" - przekazało Pensylvania SPCA w oświadczeniu.



Przedstawiciel schroniska cytowany przez CNN poinformował, że pies prawdopodobnie połknął fentanyl, silny środek narkotyczny, mocno upośledzający układ nerwowy. Szczeniak został przeniesiony ze szpitala do schroniska. Przez kilka dni znajdował się pod ścisłą obserwacją. Jednak jak poinformowało schronisko zwierzak już "całkowicie wyzdrowiał".



"Jest po prostu najsłodszym szczeniakiem w okolicy. Wszyscy go kochają. Ale nasze serca wciąż pękają z powodu wszystkiego, przez co przeszedł" - dodał SPCA.

Psy też mogą przedawkować

Do schroniska wpłynęły już wnioski o adopcję. Możliwe, że pies otrzyma wkrótce nowy dom.

Amerykańska agencja rządowa FDA uważa, że psy tak samo jak ludzie mogą przedawkować narkotyki. Nawet niewielka dawka fentanylu jest dla nich niebezpieczna.

Szczególnie narażone na "przedawkowanie" mogą być psy policyjne pracujące nad wykrywaniem środków psychoaktywnych.



Jak przytacza CNN, objawy przedawkowania opiatów u psów obejmują senność, trudności w staniu, brak reakcji na polecenia, puste spojrzenie, osłabienie, utratę przytomności i problemy oddechowe. Większość objawów widoczna jest do 15 minut po kontakcie z substancją.

