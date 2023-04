Start 2. edycji „Czyste, Zielone Miasta”

Już 22 kwietnia w Łodzi - w Dzień Ziemi - startuje 2. edycja inicjatywy „Czyste, Zielone Miasta”, która będzie miała miejsce we wszystkich województwach w Polsce. Do akcji będzie można dołączyć m.in. w Łodzi, Kaliszu, Mińsku Mazowieckim, czy Strzelcach Opolskich.

Zeszłoroczna akcja stała się inspiracją dla wielu miast, by rozwijać proekologiczną działalność, niejednokrotnie wpisując się w realizowane już projekty. W Raciborzu, w ramach tworzenia bulwarów, posadzono drzewka wzdłuż Odry. W Opolu powstał zielony skwer między osiedlem o gęstej zabudowie a domkami jednorodzinnymi. Lidzbark Warmiński wzbogacił się o drzewka przy powstającym uzdrowisku. W Krośnie dołączyliśmy się do realizacji zagospodarowania zakola Wisłoka nieopodal miejskiej pasieki. Z kolei w Wieliczce podczas akcji „Czyste, Zielone Miasta” zapoczątkowano realizację budżetu obywatelskiego Zielony Milion.



Zobacz: Strefa czystego transportu. Bez naklejki nie wjedziesz autem do miasta



Drzewa neutralizują substancje toksyczne, a każde posadzone drzewo produkuje średnio 100 metrów sześciennych tlenu rocznie. Podczas pilotażowej edycji „Czystych, Zielonych Miast” w 45 miastach posadzono ponad 6700 drzew i krzewów, rozdano prawie 5000 sadzonek, zebrano blisko 25 ton odpadów. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstały dwa murale - w Rybniku i Nowym Sączu - namalowane farbą pochłaniającą smog. Akcja jest wspierana przez Polsat News, a relacje z poszczególnych wydarzeń można obserwować na antenie stacji, a także na stronie i mediach społecznościowych Stowarzyszenia.



„Czyste, Zielone Miasta” to flagowy projekt Stowarzyszenia Program Czysta Polska, które zostało powołane do życia przed trzema laty przez Zygmunta Solorza. „Czystego powietrza nie da się wyprodukować ani kupić, musimy o nie dbać wspólnie” - mówił wówczas. Ta misja konsekwentnie jest realizowana poprzez inspirowanie mieszkańców, współpracę z samorządami, sprzątanie terenów miejskich, sadzenie drzew i krzewów, inicjowanie zmian i promowanie postaw proekologicznych. „Bądź w porządku dla planety” oraz „Zaczynamy od siebie” - to hasła, które przyświecają Stowarzyszeniu od początku.

WIDEO: Związane ręce i worki na głowach. Dziennikarze nie wiedzieli, co ich czeka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/Zielona Interia