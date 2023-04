Szwedzi chcą wprowadzenia na unijną listę substancji wzbudzających bardzo duże obawy tlenek difenylofosfiny, który zawierają tusze i tonery do drukarek. Według ekspertów ze szwedzkiej Agencji Chemikaliów to związek chemiczny, który źle wpływa na płodność i może prowadzić do uszkodzenia płodów.