Nie miał maseczki i zaatakował policjantów. Usłyszał zarzuty

Jak poinformowała w czwartek KW Policji w Opolu, do zdarzenia doszło w środę, w centrum handlowym w stolicy regionu. Policjanci patrolujący galerię handlową zauważyli kobietę i mężczyznę, którzy nie mieli wymaganych prawem maseczek.

Podczas próby wylegitymowania, mężczyzna był agresywny i odmówił podania swoich danych. Doszło do szarpaniny z policjantami, w trakcie której kilkukrotnie kopnął jednego z funkcjonariuszy. Ostatecznie 31-latek mieszkający na co dzień w Niemczech, został obezwładniony i przewieziony do komisariatu. Towarzysząca mu kobieta odmówiła przyjęcia mandatu i jej sprawa zostanie rozpatrzona przez sąd.

Mężczyźnie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza policji, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności.