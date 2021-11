Zgodnie z nowymi przepisami od wtorku osoby pełnoletnie mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie w istniejących punktach szczepień, których jest w kraju ok. 3 tys. Szczepienia będą wykonywane do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania zapasów z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.