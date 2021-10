Podejrzany o zabicie pięciu osób w Norwegii napastnik z łukiem to 37-letni Duńczyk - poinformowała w czwartek norweska policja. Do ataku doszło w środę wieczorem w mieście Kongsberg na południowym wschodzie Norwegii, ok. 80 km od Oslo. W ataku zostały też ranne dwie osoby, w tym policjant.