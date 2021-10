Pomoc małymi pacjentami onkologicznymi. 200 000 zł dla Kliniki Onkologii w Poznaniu

Wrzesień jest Miesiącem Świadomości Nowotworów Dziecięcych, dlatego w Amazon co roku organizowana jest akcja Amazon Goes Gold, której celem jest zwiększanie świadomości na temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Kolor złoty symbolizuje podziw i uznanie dla małych pacjentów na co dzień zmagających się z trudem choroby nowotworowej.





Pracownicy Amazon, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, aby okazać swoją solidarność i wsparcie dzieciom, 11, 14 i 15 września przychodzą do pracy w piżamach, strojach superbohaterów lub ubraniach w kolorze złotym. Dzięki ich zaangażowaniu Amazon przeznaczy na lokalne donacje 13 zł za każdą osobę, która przyłączy się do akcji.

